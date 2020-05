J.K. Rowling desmiente los mitos más famosos de la creación de Harry Potter

En las últimas horas, Rowling ha intercambiado varios mensajes con usuarios de Twitter, red social que acostumbra a usar para comunicarse con sus lectores, en la que ha afirmado que la cafetería “The Elephant House”, ubicada en el centro de Edimburgo, no fue el lugar de origen de Harry Potter, como defiende el negocio, sino que cuando lo visitó ya llevaba “varios años” trabajando en la novela.

“Estaba pensando en poner una sección en mi página web sobre todas las supuestas inspiraciones y lugares de nacimiento de Potter. Estuve escribiendo Potter durante varios años antes de poner un pie en este café, así que no es el lugar de nacimiento, pero ‘escribí’ allí, ¡así que lo dejaremos ir!”, dijo la autora J.K. Rowling en respuesta a la pregunta de un usuario.

“Si uno define el lugar de nacimiento de Harry Potter como el momento en que tuve la idea inicial, entonces fue en un tren entre Manchester y Londres”, tuiteó Rowling.

Este conversación animó a otros fans de Potter a preguntarle sobre la veracidad de varias localizaciones y confesó no solo que la escuela de Hogwarts no está inspirada en algunas instituciones de la capital escocesa que se atribuyen el mérito, sino también que la librería Lello, en Oporto (Portugal), fuese la idea sobre la que construyó la biblioteca del colegio de magos.

“A veces escucho que Hogwarts se basó en una u otra escuela de Edimburgo, pero eso también es 100 % falso. ¡Hogwarts fue creado mucho antes de que viera cualquiera de ellas!”, señaló la escritora escocesa, que destacó que sí terminó de escribir el libro séptimo “Harry Potter y las reliquias de la muerte” en el hotel Balmoral de la ciudad.

“Por ejemplo, nunca visité esta librería en Oporto. ¡Ni siquiera sabía de su existencia! Es preciosa y me gustaría haberla visitado, ¡pero no tiene nada que ver con Hogwarts!”, escribió junto a una foto de Lello, un impresionante recinto de estilo neogótico de 114 años de antigüedad.

If it cheers up the people who’re disappointed about the bookshop in Oporto, I wrote in here sometimes. This was probably the most beautiful café I ever wrote in, actually. The Majestic Cafe on Rua Santa Catarina. pic.twitter.com/xo2UUYzb0n