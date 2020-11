Me Gusta De Noche

in

Me Gusta de Noche con Jhoel Lopez. Transmitido por Color vision en vivo

Por: José Morón / Color Visión

En Me Gusta De Noche por Color Visión, el actor y humorista Irvin Alberti expresó: “Yo no sé si le voy a dejar mucho dinero a mi familia, pero sí mucho amor”, y sobre su pareja Isabela aseguró que no le ha sido ni le será infiel.