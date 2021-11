¡Insólito! Mujer se come las cenizas de su marido y baja de peso

Patricia Chirinos / Color Visión

Redacción.- Una mujer de 26 años se ha vuelto viral entre los cibernautas y televidentes tras confesar que es adicta a comerse las cenizas de su marido, quien murió en el año 2011.

Se trata de Casie, una mujer que vive en Tennessee, EE.UU. Salió en el programa «My Strange Addiction» en el 2019, explicando que perdió trágicamente a su marido Sean, quien sufrió un ataque de asma y murió.

Llevaban dos años y medio de conocerse cuando decidieron casarse, al poco tiempo, Sean murió.

¿Cuándo empezó a comerse las cenizas de su marido?

Casie cuenta que un día metió la mano en la caja donde se encuentran las cenizas de su esposo y se llevó el dedo a la boca, fue la primera vez que comió de los restos de su pareja y ahí no paró.

“Esas cenizas eran mi marido, y no quería limpiarlas de mis manos. Así que, simplemente lo lamí de mis dedos. Y aquí estoy, casi dos meses después, y no puedo parar. Me estoy comiendo a mi marido. Tengo que dejar de comerlo. Lo he perdido una vez. Esta vez será mi culpa si lo pierdo de nuevo”, señaló Casie.

Casie no supera la muerte de su esposo

Casie asegura que ya tiene una obsesión por comer las cenizas de su esposo y porque no supera su muerte.

Afirma que comer las cenizas de su marido le da cierto alivio al no tenerlo junto a ella. Comenzó a llenarse los dedos de cenizas y lo que hacía que era comérselo.

Casie dice que hasta ha bajado de peso por comerse las cenizas de su esposo y pide que la ayuden con su condición.

