Pablo Mckinney hace un análisis de lo que ha sido noticia en la semana, como fue la publicación del informe final de Estudios Nacional de Temas Económicos, Sociales y Políticos (GALLUP)

En este informe se plasma una visión de lo que es el favoritismo político por el pueblo dominicano para la presente fecha en mira a las elecciones presidenciales del año 2024, donde un 52.9% votaría por Luis Abinader y un 44,8 % no lo haría, 2,3% no sabe o no opinó.