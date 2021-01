Infectólogo considera preocupantes flexibilización de medidas covid-19

in

SANTO DOMINGO.- El infectólogo, Carlos Rodríguez, calificó de preocupante la flexibilidad anunciada por el gobierno en las medidas para contener el covid-19, esto entendiendo que los números de contagios y muerte no están descendiendo.

“Es preocupante porque no vemos exactamente los números caer y en la medida en que los números no están cayendo, abrir demasiado, relajar las medidas, es un peligro porque lamentablemente la responsabilidad individual no es asumida”, dijo Rodríguez en la entrevista central de El Despertador.

El profesional consideró que la situación resulta muy complicada “en un momento como este, donde a veces tenemos cifras récords comparado con momentos anteriores”.

Agregó, en embargo, que se podría hablar de una flexibilidad sectorizada que no afecte tanto el sector turismo, por ejemplo.

“Donde se come y se bebe es difícil que haya distanciamiento y es difícil que haya mascarilla”, dijo en referencia a la autorización que se les dio nueva vez a restaurantes y bares de abrir al 60 por ciento de capacidad.