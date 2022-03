Iñaki Bea, nuevo director técnico de la Selección Dominicana de Fútbol

Por: José Morón / Color visión

El nuevo director técnico deja claro que no viene como “el salvador ni el mesías” del fútbol dominicano

Comienza una nueva etapa para la Selección Dominicana de Fútbol con la incorporación del nuevo director técnico Iñaki Bea.

¡El mister ya está aquí, y que bien le lucen nuestros colores! 🇩🇴⚽️🤩🔥



Así vivimos la presentación oficial del nuevo seleccionador nacional, Iñaki Bea. 🎥🏟⚽️#LaSeleccionNosUne #VamosRD pic.twitter.com/DEs6TsQa0F — Selección Dominicana de Futbol (@sedofutbol) March 4, 2022

El ex futbolista español dejó buenas impresiones en su primer contacto con la prensa dominicana, dando declaraciones contundentes sobre la realidad del fútbol dominicano y su apuesta a los jugadores de la liga local.

“Creo que la primera reacción es ‘dominicana, qué lejos’, que poca tradición nos han vendido del fútbol dominicano, pero luego indagué, lo acepté, y entiendo que tenemos buen potencial”, expresó Bea, quien viene de ser segundo entrenador con el Levante y la SD Eibar de España.

En lo que a la Liga Dominicana de Fútbol se refiere, Bea apuesta a que los jugadores locales crezcan para nutrir la Selección e ir de la mano.

“La Selección no es más importante que los clubes. Debemos trabajar de manera conjunta. Podemos llamar a los europeos, pero no nos van a garantizar que sean mejores en muchos casos y no vamos a crecer. El jugador local debe ser ambicioso, que quiera crecer y competir con los de los otros países”, agregó el director técnico.

Bea también declaró que previo al acercamiento de la Fedofutbol conocía poco del balompié local pero que dentro de sus objetivos quiere que identifiquen a la República Dominicana por más que sus playas y sol caribeño.

“Quiero que conozcan a la República Dominicana por su Selección y no solo porque sea un sitio para vacacionar”, finalizó.