Imágenes inéditas del 11 de Septiembre que estremecen las redes sociales

Entre las cientos de fotografías ya vistas por el mundo de los ataques perpetrados por Al Qaeda, hay dos imágenes nunca antes de limusinas blindadas y otros vehículos destruidos, en un garaje de la Oficina de campo del Servicio Secreto en Nueva York.

Otra de las imágenes inéditas es la de las Torres Gemelas del World Trade Center cubiertas de humo en el momento en el que los aviones impactaron por los costados de las torres.

El exdirector del Servicio Secreto, Brian Stafford, en medio de una reunión con miembros de su personal reunidos en el Centro de Crisis en otra de las imágenes que impactan; al igual de la Zona Cero tras el colapso de las torres Gemelas.

