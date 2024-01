Idris-Elba-aboga-por-enfoque-comprensivo-en-la-lucha-contra-crímenes-con-armas-blancas

Ante los planes del Gobierno para introducir nueva legislación que prohíba la venta de estos tipos de armas, Elba destacó la importancia de considerar las razones detrás del porte de cuchillos y machetes por parte de los jóvenes.

Por: Maholi Albuez

Londres.- El reconocido actor londinense, Idris Elba, ha expresado su posición contraria a la imposición de penas de cárcel obligatorias para aquellos que porten cuchillos y machetes en el Reino Unido. En declaraciones realizadas este jueves a la BBC, Elba, quien también es un activista prominente contra los delitos por arma blanca, señaló que la erradicación de este problema debe tener en cuenta las experiencias de los jóvenes involucrados.

Ante los planes del Gobierno para introducir nueva legislación que prohíba la venta de estos tipos de armas, Elba destacó la importancia de considerar las razones detrás del porte de cuchillos y machetes por parte de los jóvenes. Afirmó que, si bien las medidas disuasorias son cruciales, muchos jóvenes lo hacen por miedo, ya que ellos mismos han sido víctimas de apuñalamientos o conocen a alguien que lo ha sido.

"Como disuasión, es una medida realmente importante a considerar, pero una única solución no sirve para todos", expresó Elba. Hizo hincapié en la necesidad de no criminalizar a estas personas sin ofrecerles oportunidades para sentirse seguros y parte de una comunidad comprometida.

El actor subrayó que abordar las múltiples facetas de este problema es crucial y que, aunque vetar la venta y fabricación de estas armas representa un paso en la dirección adecuada, se necesita un enfoque integral para abordar eficazmente la situación.

En relación con su reciente iniciativa "Don’t stop your future" (No pares tu futuro), presentada el 8 de [mes], Elba urgió al Parlamento británico a acelerar la aprobación de la legislación para prohibir las armas blancas, incluyendo machetes y cuchillos 'zombi'. Consideró que esta medida no solo representa un avance significativo, sino también una pequeña victoria para las familias afectadas por los crímenes con puñales.

El compromiso de Idris Elba en la lucha contra los delitos por arma blanca destaca su deseo de contribuir a la seguridad y bienestar de la sociedad, abogando por soluciones comprensivas y efectivas.