Huawei pide a Gobierno británico que reconsidere su «decepcionante» exclusión

En un comunicado, Ed Brewster, portavoz de la filial británica del gigante asiático Huawei, dijo que la medida anunciada hoy por el Ejecutivo conservador es “una mala noticia” para el que tenga un teléfono móvil en el Reino Unido.

La exclusión de Huawei ralentizará el progreso, “incrementará las facturas y profundizará la brecha digital”, dijo Brewster, que urgió al Gobierno del primer ministro, Boris Johnson, a reexaminar el veto.

“Aún tenemos confianza en que las nuevas restricciones por parte de Estados Unidos no afecten a la capacidad de adaptación y a la seguridad de los productos que suministramos al Reino Unido”, afirmó.

Huawei UK dice que analizará el impacto de la decisión de Londres en sus operaciones y se ofrece explicar cómo la empresa puede “seguir contribuyendo a un Reino Unido mejor conectado”.

El portavoz señala que, “lamentablemente”, el futuro de la compañía en territorio británico, donde lleva dos décadas, “ha sido politizado”, y tiene más que ver con “la política comercial de EEUU que con la seguridad”.

El Gobierno británico anunció hoy que en 2021 prohibirá por ley a los operadores de telecomunicaciones del país adquirir tecnología 5G de Huawei para garantizar la seguridad en la cadena de suministro tras las sanciones aplicadas a la empresa china por EEUU.

En una declaración ante la Cámara de los Comunes, el ministro de Cultura, Digital, Deportes y Medios de Comunicación, Oliver Dowden, dijo además que toda la infraestructura aportada hasta ahora por Huawei será eliminada del territorio británico de aquí a 2027.

El pasado enero, el Ejecutivo de Johnson había autorizado a Huawei a acceder a partes no estratégicas de la red 5G al considerar que suponía un riesgo “controlable” para la seguridad nacional.

