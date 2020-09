Huawei insiste en su “compromiso” con Europa mientras se cuestiona su 5G

El presidente para Europa de la división de Consumo de Huawei, Walter Ji, subrayó en una presentación en el marco de la mayor cita tecnológica de Europa que su empresa es «más europea de lo que muchos creen» y que está «comprometida con la protección y el respeto a la privacidad» de los usuarios.

Su ponencia, titulada «Más allá de 2020. Una visión y un compromiso para Europa», fue uno de los platos fuertes del primer día de la IFA, que celebra una inédita edición híbrida, con más actos virtuales que físicos a causa de la pandemia de coronavirus.

«Nunca compartimos la información de nuestros usuarios», aseguró Ji en respuesta a las dudas que plantea en Occidente la ley china que obliga a las empresas tecnológicas a compartir información de sus usuarios con el gobierno y las fuerzas de seguridad de ser requeridos a ello.

Éste ha sido el eje sobre el que Estados Unidos ha levantado su campaña contra la ofensiva comercial de Huawei para desplegar en Occidente sus redes de telecomunicaciones de quinta generación (5G), unos sistemas que ofrecen una mayor capacidad y velocidad que los actuales.

En Europa no hay por el momento una posición común al respecto, con países más abiertos a dejar a Huawei instalar el 5G en su territorio y otros abiertamente en contra. A medio camino, un tercer grupo que quiere limitar su acción a elementos no esenciales de las redes de telecomunicaciones.

