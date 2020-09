Huawei anuncia la segunda versión de su sistema operativo propio, HarmonyOS

PEKÍN.- La empresa tecnológica china Huawei anunció este jueves la segunda versión de su sistema operativo propio, HarmonyOS, que empezará a emplearse en los teléfonos inteligentes de la compañía a partir del año que viene.

Durante la jornada inaugural de la Conferencia de Desarrolladores de Huawei (HDC) que se celebra en la ciudad suroriental china de Dongguan, el director ejecutivo del Grupo de Negocios de Consumo, Richard Yu, aseguró que HarmonyOS permitirá “impulsar un ecosistema para todas las situaciones”.

El sistema operativo, conocido como Hongmeng en China, fue la respuesta de Huawei ante las sanciones estadounidenses que la dejaron sin acceso a los servicios de Google, entre ellos Android, sistema habitualmente empleado por la firma china en sus dispositivos.

Yu prometió una “experiencia de inmersión interactiva” y “datos siempre seguros” en los dispositivos que empleen esta segunda versión del HarmonyOS.

Entre las novedades que destacó figuran la inclusión de inteligencia artificial con reconocimiento de voz dentro de las aplicaciones para poder controlarlas sin tocar el dispositivo o la capacidad para adaptar la interfaz de una aplicación a cualquier tipo de dispositivo.

A partir de hoy estará disponible una versión beta para desarrolladores, centrada en teléfonos o relojes inteligentes, mientras que en diciembre se publicará una ya habilitada para simular el entorno en ‘smartphones’.

UN GUIÑO A TIKTOK

En su discurso, Yu también habló de Huawei Mobile Services (HMS) 5.0, la nueva versión del paquete de herramientas que desarrolló la compañía al perder acceso a Play Services, el estándar de Google para los dispositivos con Android.

El directivo aseguró que HMS ya es el tercer ecosistema de aplicaciones móviles del mundo, con 490 millones de usuarios activos, 96.000 ‘apps’ que integran sus servicios y 1,8 millones de desarrolladores que trabajan con él.

Acerca de la protección de los datos, una de las cuestiones más polémicas para Huawei después de que Washington la acusara de tener vínculos con la inteligencia china, Yu reiteró que “la privacidad y la seguridad siempre han sido la mayor prioridad para Huawei”, y presumió de los 15 centros de datos que tiene la compañía a nivel global.

Al explicar que la compañía quiere “llevar el trabajo de los desarrolladores chinos a los consumidores del resto del mundo”, Yu quiso hacer un guiño a la red social TikTok, creada por la tecnológica china ByteDance e inmersa actualmente en problemas similares a los de Huawei en EE. UU., donde el Gobierno ha anunciado un veto por temores sobre que los datos de los usuarios se compartan con el Partido Comunista de China (PCCh).

“Esperamos ver más (aplicaciones creadas en China como) TikTok en el futuro, para poder llevar a los desarrolladores chinos a los mercados extranjeros”, indicó el ejecutivo, que también ofreció a la empresa como un “puente” para que los creadores de aplicaciones de otros países puedan llevar sus productos al gigante asiático.

