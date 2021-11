Hoy se conmemora el 177 aniversario de la Constitución

Patricia Chirinos / Por Noticias SIN

SANTO DOMINGO.- Hoy se celebra el Día de la Constitución de la República Dominicana y se cumplen 177 años de que fue puesta en vigencia, la cual se firmó en San Cristóbal con el fin de conservar la soberanía nacional.

También garantiza al pueblo determinados derechos y libertades. La mayoría de los países tienen una constitución escrita.

Aristóteles quien naciera en Estagaria, Macedonia 384 a. C. y falleciera en Calcis Eubea, Grecia, 322 a. C. no solamente tuvo impacto en la filosofía y en la metodología lógica y de ética, sino también en la conformación de la ciencia política, encontrándose en su obra una tipología de la Constitución.

En el marco de la celebración del Día de la Constitución🇩🇴📖, el Presidente @LuisAbinader, desarrollará una agenda de trabajo en la provincia de #SanCristóbal, cuna de la Constitución Dominicana.

Sin embargo, este pensador nunca formuló una teoría sistematizada acerca de ella y nunca tuvo la intención de codificar de manera científica un estudio consistente sobre la Constitución.

En favor de la Constitución, todo.



En contra de la Constitución, nada.



¡Viva la República Dominicana!



¡Viva la Constitución!



¡Viva la República Dominicana!

¡Viva la Constitución!

¡Viva la democracia!

El primer documento constitucional genuinamente nacional que normó la vida independiente de nuestro pueblo fue el Acta de Separación que hizo las veces de constitución del nuevo Estado el 27 de febrero de 1844.

Hace 177 años, 6 de noviembre de 1844, fue proclamada la primera constitución dominicana, se ha modificado 39 veces, 9 de ellas trajes a la medida para permitir reelección; Hoy cerca de 4 millones de dominicanos sufren violación a sus derechos, por no estar vacunados. INACEPTABLE

Sin embargo, fue el 6 de noviembre del mismo año cuando en la ciudad de San Cristóbal se proclamó la primera Constitución dominicana.

En la República Dominicana fue el 6 de noviembre del año 1844 cuando se promulgó la primera Constitución. Luego de su promulgación ha sido modificada en 39 ocasiones, aunque no ha sido promulgado su más reciente cambio.

El Congreso que reúne la Cámara de Diputados y Senadores, en Asamblea Nacional, es el que modifica la Constitución en nuestro país.

Es importante que sepas que los dominicanos para redactar nuestra constitución tomamos como modelo la de Francia y la de los Estados Unidos.

Este 6 de noviembre se cumplen 177 años de la proclamación de la primera Constitución votada por la Asamblea Constituyente en la ciudad de San Cristóbal.



Celebremos este día con la mirada puesta en el porvenir y la firme decisión de construir cada día una patria mejor. — Raquel Arbaje (@raquelarbaje) November 6, 2021

De las modificaciones que ha sido objeto la Carta Sustantiva dominicana, la del 19 de febrero de 1858, llamada la Constitución de Moca, por ser proclamada en ese lugar, ha sido señalada como la más democrática de la República Dominicana.