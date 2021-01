Hoy es el Día Nacional de la Educación en honor a Eugenio de Hostos

in

Por: Noticias SIN/Redacción internacional

REDACCIÓN.- El Día Nacional de la Educación se celebra cada año el 11 de enero en celebración del natalicio de educador, filósofo y escritor puertorriqueño Eugenio María de Hostos (1840-1903), llamado el Ciudadano de América por su empeño en la lucha de la independencia puertorriqueña y la idea de una Confederación Antillana entre Puerto Rico, República Dominicana y Cuba.

Durante sus viajes para promover la unidad de las Antillas y de Latinoamérica, Hostos ayudó a desarrollar el sistema educativo de Perú y habló seriamente contra el mal trato dado a los chinos que vivían allí.

En Chile, presentó un discurso titulado «La Educación Científica de las Mujeres» que los gobiernos permitieran a las mujeres en sus universidades.

En Argentina, propuso un sistema ferroviario entre Argentina y Chile, tras la aceptación de la propuesta, la primera locomotora tuvo su nombre.

En 1875, Eugenio María de Hostos viajó a República Dominicana donde fundó en Santo Domingo la primera escuela para capacitar a los graduados de la escuela secundaria para que sean maestros. También introdujo métodos avanzados de enseñanza, pero recibió fuerte oposición por la Iglesia Católica, ya que se oponía a cualquier tipo de intrucción religiosa en el proceso educativo.

El 11 de agosto de 1903, Hostos falleció en Santo Domingo a los 64 años de edad. Fue enterrado en el Panteón Nacional ubicado en el distrito colonial de esa ciudad. Sus últimos deseos fueron que sus restos permanecieran en la República Dominicana hasta el día en que Puerto Rico sea completamente independiente.

La educación se centra en la enseñanza y el aprendizaje de habilidades y conocimientos. Ayuda a las personas a ser ciudadanos activos y efectivos. A través de la educación, el conocimiento de una sociedad o país que se transmite de generación a generación.

Hoy conmemoramos el #DíaNacionalDeLaEducación en celebración del natalicio del educador Eugenio María de Hostos, quien realizó grandes aportes a la educación en RD 🇩🇴, Cuba 🇨🇺 y Puerto Rico 🇵🇷.#EstamosCambiandoEnEducación por el bien de todas y todos. ¡Juntos #AprendemosEnCasa! pic.twitter.com/N2kzpGZbcl — Vicepresidencia de la República Dominicana (@ViceRDo) January 11, 2021

Existen diferentes tipos de educación:

Educación formal: Una persona aprende las habilidades básicas, académicas o comerciales en una escuela o universidad. La educación formal comienza en la escuela primaria, continúa con la escuela secundaria, y luego en una universidad donde es otorgado un título académico.

Educación no formal: Una persona que no ésta en la escuela aprende habilidades básicas y laborales. Esta incluye la educación básica para adultos, la alfabetización de adultos y la preparación para la equivalencia escolar.

Educación informal: La persona no está estudiando en una escuela y no usa ningún método de aprendizaje en particular. Alguien puede obtener una educación leyendo muchos libros de una biblioteca o sitios web educativos.