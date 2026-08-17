Consulta la predicción astrológica del 17 al 23 de Agosto, para quienes nacieron bajo la influencia de Sagitario, ya sea sol, luna o ascendente y descubre lo que te espera esta semana en el amor, el trabajo, el dinero y la salud

✨ Palabra clave: Oportunidad

🎨 Color de suerte: Verde oliva

🔢 Números de suerte: 36 • 18

🔮 GENERALIDADES: ¡UNA RESPUESTA INESPERADA PUEDE CAMBIAR LO QUE PENSABAS HACER! Algo que parecía detenido vuelve a moverse. Hay decisión, documento, llamada o propuesta que te obliga a reaccionar rápido. Un hombre de carácter fuerte o con autoridad será importante. Veo movimiento hacia otra ciudad, viaje o cambio de planes. Hecho curioso: una maleta, mochila o persona arrastrando equipaje será señal de movimiento. Algo con una escalera también llamará tu atención: representa subir un nivel.

💼 TRABAJO Y DINERO: situación incómoda donde decides manejarte con cautela y sin confrontar directamente a una mujer. Descubrirás algo que se estaba haciendo a tus espaldas, una información que no conocías o una actitud poco transparente. Un asunto se frena o queda en espera, y finalmente habrá alejamiento o cambio.

💫 SALUD: Necesitas movimiento,caminar y estirar te ayudará a descargar tensión. Atención con piernas y zona lumbar.

❤️ AMOR: Algo que estaba guardado termina hablándose. Una persona quiere saber qué lugar ocupa en tu vida. 💞 PAREJAS: Conversación sobre dinero, vivienda o traslado; después de cierta tensión llegan a un acuerdo. 💖 SOLTEROS: Encuentro inesperado con alguien de carácter fuerte. Hay atracción, pero no entregues toda tu confianza inmediatamente.

👩 MUJER : Invitación te saca de la rutina. Aunque te parezca extraño un hombre maleducado se portara muy bien contigo y te apoya con un dinero, trabajo o solicitud. Atención con tu padre o ex pareja viene algo importante. Mujer mayor te cuenta algo que confirma una sospecha.

👨 HOMBRE : Decisión profesional importante. Una llamada o encuentro con otro hombre puede abrirte una puerta económica. Evita discusiones. Hecho curioso: estarás buscando un documento, recibo o papel que creías perdido.

📖 SALMO 18: “Tú ensanchaste mis pasos debajo de mí».

✨ AFIRMACIÓN: Reconozco mis herramientas, actúo con inteligencia y avanzo hacia mis metas, nada me detiene.

Sagitario (22 noviembre – 21 diciembre)

Los Sagitario tienen una gran confianza en sí mismos y a menudo son el alma de la fiesta. Casi siempre caen bien por la energía positiva que desprenden y su visión optimista del futuro es contagiosa. Los nacidos bajo este signo forjan amistades nuevas con mucha facilidad y son personas muy sociables en quienes, generalmente, se puede confiar.

En el amor, a veces, esta confianza y determinación hacen que los Sagitario se desencanten rápidamente con sus parejas en cuanto ven ciertas incompatibilidades. Cuando se sienten solos durante mucho tiempo, los Sagitarios pueden rendirse a sus necesidades y conformarse con menos de lo que les gustaría para paliar la soledad.

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