Piscis

Horóscopo Diario
2 minutos de lectura

Consulta la predicción astrológica del 17 al 23 de Agosto, para quienes nacieron bajo la influencia de Piscis, ya sea sol, luna o ascendente y descubre lo que te espera esta semana en el amor, el trabajo, el dinero y la salud

✨ Palabra clave: Definición
🎨 Color de suerte: Blanco
🔢 Números de suerte: 79 • 16

🔮 GENERALIDADES: ¡ALGO SE DEFINE Y LO QUE ESTABA DETENIDO COMIENZA A MOVERSE! Llegan respuestas, correos o noticias que reactivan una gestión. Pondrás orden en casa. Se presenta un viaje o traslado de una mujer o que tiene que ver con ella. Asuntos legales o administrativos avanzan mediante conversación o acuerdo. Puede presentarse una segunda oportunidad y un hombre reaparece relacionado con una solución o decisión importante. Hecho curioso: Algo que notarás en tu nariz será señal de que una sospecha podrá comprobarse. Estarás muy pendiente de tus pies.

💼 TRABAJO Y DINERO: Movimiento, éxito y caminos abiertos. Una reunión inesperada o conversación positiva trae nuevas actividades. Hay evolución económica y también recibirás buenas noticias sobre el progreso profesional de alguien cercano.💫 SALUD: Recuperación y mejoría. Algo que venía molestándote comienza a sanar. Recibirás un consejo espiritual que te dará tranquilidad.

❤️ AMOR: Una tía o mujer cercana llega con algo importante que contarte. Evita sentirte ahogado por situaciones emocionales. 💞 PAREJAS: Cuidado con discusiones inesperadas por diferencias de opinión; hablar con calma evita que algo pequeño crezca. 💖 SOLTEROS: Una situación sentimental puede cambiar de repente: una reunión, celebración o encuentro inesperado rompe la rutina y abre una posibilidad emocional que no estabas contemplando.

👩 MUJER: Llega un cambio positivo. Trabajo, lugar o decisión que modifica tus planes. Te sentirás mejor y recuperarás entusiasmo. Hecho curioso: unos productos que compras, recibes o alguien te recomienda llamarán especialmente tu atención.
👨 HOMBRE: Una situación vuelve a ponerse en movimiento y tendrás oportunidad de corregir o solucionar algo pendiente. Documento, decisión o conversación importante te favorece.

📖 SALMO 5: “Guíame, Señor, en tu justicia y allana delante de mí tu camino».
✨ AFIRMACIÓN: Las respuestas llegan en el momento correcto. Ordeno mi vida, recibo nuevas oportunidades y avanzo con confianza.

Piscis (19 febrero – 20 mar)

Los Piscis son idealistas y soñadores de nacimiento. Dados de lleno al mundo de la imaginación, sus deseos suelen ser totalmente imposibles y esto les puede llegar a causar una gran frustración con el mundo real. Pueden llegar a ser un tanto hedonistas y les gusta disfrutar de la vida al máximo sin pararse mucho a pensar. La gran mayoría de los Piscis son personas muy carismáticas con una gran determinación.

Son muy apasionados en el amor, pero no siempre se entregan a una relación por las razones correctas y no es raro que establezcan una sólo para entretenerse, lo que siempre acaba en malentendidos y corazones rotos.

Quieres saber cuales son los números para hoy

Échate las cartas con los elegidos de Adriana Azzi

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💼 TRABAJO Y DINERO: Movimiento, éxito y caminos abiertos. Una reunión inesperada o conversación positiva trae nuevas actividades. Hay evolución económica y también recibirás buenas noticias sobre el progreso profesional de alguien cercano.💫 SALUD: Recuperación y mejoría. Algo que venía molestándote comienza a sanar. Recibirás un consejo espiritual que te dará tranquilidad.

❤️ AMOR: Una tía o mujer cercana llega con algo importante que contarte. Evita sentirte ahogado por situaciones emocionales. 💞 PAREJAS: Cuidado con discusiones inesperadas por diferencias de opinión; hablar con calma evita que algo pequeño crezca. 💖 SOLTEROS: Una situación sentimental puede cambiar de repente: una reunión, celebración o encuentro inesperado rompe la rutina y abre una posibilidad emocional que no estabas contemplando.

👩 MUJER: Llega un cambio positivo. Trabajo, lugar o decisión que modifica tus planes. Te sentirás mejor y recuperarás entusiasmo. Hecho curioso: unos productos que compras, recibes o alguien te recomienda llamarán especialmente tu atención.
👨 HOMBRE: Una situación vuelve a ponerse en movimiento y tendrás oportunidad de corregir o solucionar algo pendiente. Documento, decisión o conversación importante te favorece.

📖 SALMO 5: “Guíame, Señor, en tu justicia y allana delante de mí tu camino».
✨ AFIRMACIÓN: Las respuestas llegan en el momento correcto. Ordeno mi vida, recibo nuevas oportunidades y avanzo con confianza.

Piscis (19 febrero – 20 mar)

Los Piscis son idealistas y soñadores de nacimiento. Dados de lleno al mundo de la imaginación, sus deseos suelen ser totalmente imposibles y esto les puede llegar a causar una gran frustración con el mundo real. Pueden llegar a ser un tanto hedonistas y les gusta disfrutar de la vida al máximo sin pararse mucho a pensar. La gran mayoría de los Piscis son personas muy carismáticas con una gran determinación.

Son muy apasionados en el amor, pero no siempre se entregan a una relación por las razones correctas y no es raro que establezcan una sólo para entretenerse, lo que siempre acaba en malentendidos y corazones rotos.

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