Consulta las predicciones astrológicas ,de hoy, Jueves 14 de Julio, para quienes nacieron bajo la influencia de Libra; qué les espera en el trabajo, la salud, el amor, la pareja, según su ascendente y las características del signo

Palabra clave: Hijos.

Número de suerte: 400

Nuevas oportunidades que no puedes perder. Alguien piensa en ti por interés laboral o tu experiencia. No comentes las cosas que vas hacer. Cambia esos pensamientos negativos. Te sientes atado a una situación que no te conviene. No le busques a todo algo negativo. Algo con vivienda.

Trabajo: Ten más contacto con la persona que trabajas. Jefe que te pide un favor y no te puedes negar.

Salud: Hacer terapias.

Amor: Experiencia en la familia que te llena te hace feliz. Cuidado a quien ayudas. Llega el amor.

Parejas: Una nueva vida con tu pareja. Todo mejora. El pasado te persigue. Amigos que te dan apoyo.

Solteros: Tienes protección espiritual. Tranquilidad interna. Un nuevo aprendizaje. Viajes.

Mujer: Una persona que se te acerca pero es muy misterioso (a). Cuidado con lo que dices a tu pareja o alguien querido.

Hombre: Nuevas ofertas de trabajo. Te sorprendes por ofrecimiento de alguien cercano.

Consejo: Perdonar, es sanar tu alma.

Características generales

Libra es un signo cardinal y de aire, se encuentra además entre los signos más refinados del zodíaco; tiene elegancia, encanto, diplomacia y buen gusto, ama la belleza, es muy curioso por naturaleza y odia los conflictos. Sus puntos negativos a veces son la frivolidad y un carácter voluble.

Al igual que su propio arquetipo: la balanza, símbolo de justicia, las Libra son personas que presentan un sentido de la ecuanimidad y la tolerancia muy desarrollado; comprenden las posturas de los demás y al mismo tiempo procuran dirimir las diferencias.

Libra posee una capacidad para seducir sublime: un gesto, una mirada son armas que dispone de forma innata para la seducción.

