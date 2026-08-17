Consulta la predicción astrológica del 17 al 23 de Agosto, para quienes nacieron bajo la influencia de Libra, ya sea sol, luna o ascendente y descubre lo que te espera esta semana en el amor, el trabajo, el dinero y la salud.

✨ Palabra clave: Expansión

🎨 Color de suerte: Verde claro

🔢 Números de suerte: 21 • 47

🔮 GENERALIDADES: Te apartarás de una situación confusa. Recibes o negocia algo económico y tendrá que defender tu posición. Atención con un pago o propuesta que genera discusión sobre cuánto corresponde, quién recibe qué o cuáles son las condiciones. Atención con hermana o mujer de la familia con una discusión por un dinero o algo que se debe dar. Asuntos inesperados o urgencias.

Hecho curioso: una mesa con varias sillas, copas o vasos será señal de una próxima alegría. Puede llamarte la atención una caja, regalo o paquete bonito.

💼 TRABAJO Y DINERO: SE ABRE UNA PUERTA PARA CRECER. Contactos, clientes o personas nuevas pueden beneficiarte. Una conversación informal termina convirtiéndose en oportunidad profesional. Dinero que entra y sale rápidamente; organiza tus gastos. Si tienes negocio propio o trabajas con público, habrá más movimiento. Alguien recomienda tu trabajo.💫 SALUD: Recuperas energía, pero necesitas cuidar excesos en comidas, dulces o celebraciones. Movimiento físico te favorecerá.

❤️ AMOR: Recuperas entusiasmo. Alguien demuestra interés con hechos y no solamente palabras. Puede surgir una invitación para comer, salir o compartir. 💞 PAREJAS: Planifican una compra, celebración o actividad juntos. Una buena noticia devuelve alegría a la relación. 💖 SOLTEROS: Tu vida social abre posibilidades; alguien puede fijarse en ti durante una reunión o por medio de amistades.

👩 MUJER : Deberás tener paciencia con plan o cita que se retrasa o con una sensación de encierro, espera o sentirse limitada para hacer algo que lo que quieres. Una invitación a un lugar de comida donde puedes conocer a alguien interesante. Debes recuperar tu libertad.

👨 HOMBRE LIBRA: Contactos y movimiento. Un hombre conocido te acerca a una oportunidad o negocio. Estarás pendiente de mejorar algo de tu casa, vehículo o espacio de trabajo.

📖 SALMO 23:“El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida».

✨ AFIRMACIÓN: Abro mis caminos a nuevas personas, oportunidades y alegrías. Recibo con gratitud todo lo bueno que comienza.

Libra (23 septiembre – 22 octubre)

La característica más inherente a los Libra es que son personas a las que les cuesta muchísimo tomar decisiones sea cual sea la magnitud de estas. Necesitan que todos los aspectos de su vida estén más o menos equilibrados para ser felices. Ellos mismos son su peor enemigo, ya que les gusta poner a prueba este balance provocando situaciones límite.

También son indecisos en el amor, ámbito en el que se toman su tiempo para explorar todas las posibilidades que tienen. Es difícil que un Libra se decante por una pareja o establezca una relación seria si antes no tiene un profundo conocimiento de sí mismo.