Escorpio

Horóscopo Diario
2 minutos de lectura

Consulta la predicción astrológica del 17 al 23 de Agosto, para quienes nacieron bajo la influencia de Escorpio, ya sea sol, luna o ascendente y descubre lo que te espera esta semana en el amor, el trabajo, el dinero y la salud

✨ Palabra clave: Depuración
🎨 Color de suerte: Azul oscuro
🔢 Números de suerte: 68 • 19

🔮 GENERALIDADES: ¡LO QUE ESTABA OCULTO COMIENZA A MOSTRARSE Y TENDRÁS QUE DECIDIR QUÉ DEJAS ATRÁS! La Luna menguante pasando por Escorpio intensifica tu intuición y favorece cierres, limpieza y liberación emocional. Te enteras de habladurías y chismes a tus espaldas. Contacto con hospitales o médicos. Una noche larga por una conversación. Un correo, respuesta o documento que modifica tus planes. Alguien que se había alejado vuelve a comunicarse. Hecho curioso: limpiarás o sacarás algo de una gaveta y encontrarás un objeto, fotografía o papel que creías perdido.

💼 TRABAJO Y DINERO: Movimiento después de una etapa lenta. Una reunión con dos personas trae posibilidades de acuerdo, pero no reveles todavía todos tus planes. Dinero pendiente comienza a destrabarse.💫 SALUD: Tu cuerpo pide depuración y descanso. Atención con tensión muscular, espalda o piernas.

❤️ AMOR: Hay sentimientos profundos que ya no podrás seguir guardando. Alguien quiere aclarar lo ocurrido. 💞 PAREJAS: Cuidado con celos, sospechas o revisar demasiado; una verdad puede salir durante una conversación nocturna. Un cruce de una mirada que no te sale de tu mente. 💖SOLTEROS: Surge una conexión intensa, como si se conocieran de otras vidas. Algo con forma o sonido de una campana.

👩 MUJER : Cortas con algo que venías soportando. Una noticia te devuelve seguridad y puede impulsar un cambio de imagen. Hecho curioso: perfume, cabello o una prenda negra llamará especialmente tu atención.
👨 HOMBRE : Una decisión económica o profesional te libera de una preocupación. Conversación con un hombre mayor trae orientación. También aparece movimiento con vehículo, viaje o traslado.

📖 SALMO 51: “Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí».
✨ AFIRMACIÓN: Libero lo que terminó, descubro la verdad y abro espacio para una nueva etapa con armonía y paz.

Escorpio (23 octubre – 21 noviembre)

No hay nada ni nadie más intenso y curioso que un Escorpio. Son personas muy introvertidas, reflexivas y, a menudo, existencialistas. Los Escorpio necesitan estar absolutamente seguros de algo antes de hacerlo. Raramente hacen caso a alguien más que a ellos mismos y les cuesta mucho centrarse en una sola cosa, por lo que suelen tener intereses muy variados. Su imaginación y gran sentido de la competitividad los hace imparables en el ámbito creativo.

Los nacidos bajo este signo suelen tener problemas a la hora de vivir un romance. Su intensa dedicación y lealtad, algo que puede malinterpretarse como posesividad, asusta a sus parejas en las etapas tempranas de las relaciones.

Quieres saber cuales son los números para hoy

Échate las cartas con los elegidos de Adriana Azzi

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💼 TRABAJO Y DINERO: Movimiento después de una etapa lenta. Una reunión con dos personas trae posibilidades de acuerdo, pero no reveles todavía todos tus planes. Dinero pendiente comienza a destrabarse.💫 SALUD: Tu cuerpo pide depuración y descanso. Atención con tensión muscular, espalda o piernas.

❤️ AMOR: Hay sentimientos profundos que ya no podrás seguir guardando. Alguien quiere aclarar lo ocurrido. 💞 PAREJAS: Cuidado con celos, sospechas o revisar demasiado; una verdad puede salir durante una conversación nocturna. Un cruce de una mirada que no te sale de tu mente. 💖SOLTEROS: Surge una conexión intensa, como si se conocieran de otras vidas. Algo con forma o sonido de una campana.

👩 MUJER : Cortas con algo que venías soportando. Una noticia te devuelve seguridad y puede impulsar un cambio de imagen. Hecho curioso: perfume, cabello o una prenda negra llamará especialmente tu atención.
👨 HOMBRE : Una decisión económica o profesional te libera de una preocupación. Conversación con un hombre mayor trae orientación. También aparece movimiento con vehículo, viaje o traslado.

📖 SALMO 51: “Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí».
✨ AFIRMACIÓN: Libero lo que terminó, descubro la verdad y abro espacio para una nueva etapa con armonía y paz.

Escorpio (23 octubre – 21 noviembre)

No hay nada ni nadie más intenso y curioso que un Escorpio. Son personas muy introvertidas, reflexivas y, a menudo, existencialistas. Los Escorpio necesitan estar absolutamente seguros de algo antes de hacerlo. Raramente hacen caso a alguien más que a ellos mismos y les cuesta mucho centrarse en una sola cosa, por lo que suelen tener intereses muy variados. Su imaginación y gran sentido de la competitividad los hace imparables en el ámbito creativo.

Los nacidos bajo este signo suelen tener problemas a la hora de vivir un romance. Su intensa dedicación y lealtad, algo que puede malinterpretarse como posesividad, asusta a sus parejas en las etapas tempranas de las relaciones.

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