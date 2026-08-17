Consulta la predicción astrológica del 17 al 23 de Agosto, para quienes nacieron bajo la influencia de Capricornio, ya sea sol, luna o ascendente y descubre lo que te espera esta semana en el amor, el trabajo, el dinero y la salud
✨ Palabra clave: Magnetismo
🎨 Color: Marrón dorado
🔢 Números: 04 • 13
🔮 GENERALIDADES: ¡TU MAGNETISMO AUMENTA Y ALGUIEN COMIENZA A ACERCARSE! Una persona muestra interés, pero observa antes de contar demasiado. Alguien mira tu perfil, pregunta por ti o busca información antes de escribirte. Un hombre puede acercarse con una noticia. Fotografía, diseño o redes sociales llaman tu atención. Hecho curioso: un perro o gato aparece como señal de observar antes de confiar. Te propones salir de la rutina para obtener resultados.
💼 TRABAJO Y DINERO: Llamada o respuesta rápida. Reaparece un antiguo trabajo, cliente o persona conocida. Una reunión con varias personas abre una puerta. Propuesta económica, pago, entrenamiento o proyecto conectado con internet, extranjero, otra ciudad o trabajo a distancia.💫 SALUD: Atención con cualquier molestia nueva o persistente en zonas íntimas.
❤️ AMOR: Después de un acercamiento puede venir silencio y hacerte pensar demasiado. 💞 PAREJAS: Una comida puede terminar en discusión por una suegra, madre o expareja. 💖 SOLTEROS: Alguien te observa en silencio; deja que demuestre sus intenciones.
👩 MUJER: Una verdad inesperada cambia tu opinión. Puedes cancelar una cita o tomar distancia al descubrir que no te contaron todo.
👨 HOMBRE: Una comunicación te pone en movimiento. Alguien conocido reaparece con una propuesta o información útil. Se aproxima una transición importante. En varias diligencia para lograr el objetivo.
📖 SALMO 91: “Él te librará del lazo del cazador».
✨ AFIRMACIÓN: Observo, protejo mis planes y permito que lo verdadero se manifieste aquí y ahora para liberarme.
Capricornio (22 diciembre – 19 enero)
Los Capricornio tienen una gran necesidad de sentirse aceptados e incluidos y mantener un buen estatus social. Son personas honestas que no soportan estar rodeados de gente falsa o mentirosa y no dudarán en decir lo que piensan a la cara de nadie.
Los nacidos bajo este signo suelen dar mucha importancia al aspecto físico de sus parejas cuando las buscan, no tanto una vez ya están enamorados, convirtiéndose en parejas muy estables y entregadas. Cuando están solteros y buscan compañía, tienden a hacer promesas que no suelen cumplir y venderse más de la cuenta
Quieres saber cuales son los números para hoy
Échate las cartas con los elegidos de Adriana Azzi