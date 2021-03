Hombre se muda a otro barrio con todo y casa de 139 años de antigüedad

Hay personas que hasta para mudarse sacan su lado excentricista. No se conforman con los cambios que trae hacer mudanza, así sea en el mismo barrio, y toman decisiones verdaderamente raras.

Así lo hizo un hombre en Estados Unidos, cansado de vivir en el mismo vecindario, pero en la misma casa, decidió irse con todo y casa. Una edificación victoriana de 139 años de antigüedad

El sujeto vive en San Francisco, California, y cuando decidió mudarse optó por llevarse su casa victoriana con todo dentro.

En los videos, publicados por el San Francisco Chronicle, se puede observar cómo un equipo de operarios levantó el edificio de dos plantas completo, lo cargó sobre un camión, y luego lo trasladó a otro barrio.

Starting at sunrise, the house will be loaded onto giant dollies and moved — at a top speed of 1 mile an hour — to its new location six blocks away.



Stay tuned for updates:https://t.co/bg0wRhueMV