Hombre que se casó con su muñeca sexual ahora se enamoró de un cenicero

Por: Patricia Chirinos / Color Visión

En noviembre pasado, el pansexual, Yuri Tolochko, conmocionó al mundo tras casarse con su muñeca sexual, de la cual se divorció poco tiempo después. Ahora asegura que está enamorado de un cenicero.

El hombre, oriundo de Kazajastán, dijo durante una sesión de fotos que se percató de que sentía algo por el cenicero, ahora pretende colocarle una vagina artificial al objeto.

“Creo que la vagina se puede colocar en un tubo y el tubo se puede colocar en un agujero redondo donde se arrojan los cigarrillos”, dijo Yuri Tolochko, en declaraciones a la agencia de noticias británica Jam Press.

Cualidades del cenicero que atrajeron a Yuri

El hombre dice que le encantó el cenicero.

“Me gustó su olor, el toque del metal en mi piel. Es fantástico. Me gusta el toque del metal afilado en mi piel, me emociona, así que creo que puedes entender lo que me atrae de este cenicero”, comentó Yuri.

Después de que se separó de su esposa de Margo, la muñeca sexual con quien se casó el pasado año, dijo que ya es hora de comenzar de nuevo.

“Tengo una pasión especial por los objetos, siempre han estado vivos para mí”, afirmó.

“Esto ciertamente no es lo mismo que una persona, son sentimientos completamente diferentes. Esto es similar a cómo un violinista puede amar su violín que tiene 300 años”, resaltó.

De hecho, comentó que ya lleva saliendo con el cenicero un par de meses.

“Generalmente me gustan las cosas con historia”, dijo. “Me encanta que este no es un cenicero nuevo, ha tenido contacto con una gran cantidad de personas”.

“Cuando lo abracé [y] saqué las colillas, paquetes de cigarrillos y todo tipo de cosas, me gustó”, sostuvo. “Me gustó cuando las cenizas me mancharon los pies descalzos, el cuerpo y la barba”.

El hombre disfruta más de tener relaciones sexuales con objetos.