Hombre con gusanos en el cuello pide ayuda médica

SANTO DOMINGO.- Gracias a la caridad de los vecinos vive un hombre en Cristo Rey en el Distrito Nacional. Según narraron los comunitarios este sábado, este lleva más de cuatro meses con una afección que le ha generado gusanos en el cuelo, y aunque lo ha llevado al hospital, no se le ha brindado la atención debida ya que no cuenta con documento alguno.

Bernardino Gómez de 60 años dice que aunque puede comer y dormir sin sentir dolor, teme por su vida ya que la mejoría que ve es muy leve.

“Si eso baja de ahí, ya ahí hay problemas. Los médicos solo me examinaron y me dieron pastilla”, expresó Bernardino.

Con su cuidado y experiencia de más de 30 años como enfermera, doña Amalia trata de mantener el área afectada limpia para que no se agrave la aún más.

El anda botando sangre y le digo yo pero ven acá mijo y me dice que tengo ahí unos necios y eso fue un baño de gusanos que cayó de esos grandes. Hasta ahora él dice que no tiene, pero el olor y el que está impuesto a bregar con eso no se equivoca, dijo Amalia Cordero quien es enfermera.

Los vecinos afirman que cada vez está peor y piden a la comunidad médica ir en auxilio de este.

Le hago un llamado a las autoridades competentes sea Salud Pública el doctor Cruz Jiminian que estamos cerca de aquí yo me levanto y lo encuentro ahí ese hombre estilando la sangre” dijo Félix Gonzáles vecino del afectado.

Afirmaron que Bernandino vive en una pequeña habitación que le prestaron y come por la caridad que la gente que le conoce desde hace años.

“El necesita que le operen so urgentemente y que no se le d larga a esa situación antes que empeore” dijo Lina Feble, vecina de Bernardino.

Dicen que por todos los medios han tratado de ubicar la familia, pero que no lo han logrado y que solo saben que es de La Vega

El diagnostico que dan los médicos es que podría ser una acceso de carne, pero también un pequeño tumor pero que hay hacer los estudios.

Los vecino dicen que para que lo puedan en hospital le exigen tener cedula y que este no tiene ningún tipo de documento, pero que están haciendo las diligencias para sacarle el acta de nacimiento por lo menos.