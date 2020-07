Hijos de Martinelli acusados de lavado de activos en EEUU por caso Odebrecht

Los hermanos, detenidos este lunes en Guatemala a petición de Estados Unidos, habrían intermediado en el pago de 28 millones de dólares en sobornos por parte de Odebrecht a un exalto funcionario panameño, que además era familiar de los Martinelli, informó el Departamento de Justicia.

Según la acusación, entre 2009 y 2014, durante la Presidencia de su padre, los hermanos Martinelli participaron de la trama de Odebrecht con acciones que incluyeron “la apertura y administración de cuentas bancarias secretas a nombre de compañías fantasma en jurisdicciones extranjeras”.

“Estas cuentas bancarias secretas se utilizaron para recibir, transferir y entregar los pagos de sobornos”, detalló el Departamento de Justicia en su comunicado.

Muchas de estas transacciones se realizaron en dólares a través de bancos estadounidenses, algunos de ellos en Nueva York.

El caso fue presentado ante el tribunal federal del Distrito Este de Nueva York (Brooklyn), el mismo en el que Odebrecht fue condenada en 2017 a pagar una multa de 2.600 millones de dólares tras declararse culpable de delitos de soborno.

Oderbrecht admitió ante la Justicia de EE.UU. haber pagado 788 millones de dólares en sobornos en una docena de países de Latinoamérica y África, entre ellos Panamá, con el objetivo de adjudicarse contratos en esas naciones.

Los hermanos Martinelli, en paradero desconocido desde hacía aproximadamente doce meses, fueron detenidos este lunes en el aeropuerto internacional La Aurora de Guatemala cuando pretendían salir en un vuelo humanitario con destino a Panamá.

El Gobierno de Guatemala detalló que los Martinelli cuentan con “una orden de captura del juzgado de primera instancia penal pluripersonal de turno de Guatemala” firmada el pasado 3 de julio, con una orden de extradición de Estados Unidos.

The U.S. has charged two sons of former Panamanian President Ricardo Martinelli with bribery & money laundering linked to Odebrecht. Luis & Ricardo Martinelli were arrested in Guatemala. Their father, Ricardo was charged in Panama last week with corruption.https://t.co/606sBn9km7