Hijo de Kim Kardashian positivo al coronavirus

ESTADOS UNIDOS.-Los disgustos se han producido en cadena para Kim Kardashian. Después de poner punto y final a su relación con Kanye West, un nuevo problema personal le ha tenido atormentada. Esta vez relacionado con uno de sus hijos.

En su nuevo episodio de Keeping Up With The Kardashians, la modelo mostró su preocupación al descubrir que su hijo Saint, de 5 años, había dado positivo al coronavirus.

Y no solo eso, parece que otro de sus hijos también tenía los síntomas.

“Sainty acaba de dar positivo a covid-19 y North está diciendo que se encuentra enferma”, explica Kim, de 40 años, en este clip de adelanto mientras habla por teléfono con alguien desconocido.

Aunque según comentó la mamá de 4 pequeños trató de mantener el control ante la delicada situación, reconoció estar “muy preocupada”.

El episodio en concreto se remonta a meses atrás cuando Kim estuvo en contacto con otros miembros de la familia que habían contraído la enfermedad.

Entre ellos su entonces marido y también su hermana, Khloé Kardashian.

Aunque todo esto ya es pasado y el susto quedó atrás, el público podrá ser testigo de la preocupación de Kim en el momento en que todo sucede. Será el episodio de la próxima semana en E, según People.