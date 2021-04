Hijo de Jack Veneno lo despide: “Papá, te amo, vuela alto campeón”

SANTO DOMINGO.- Jack Michael Sánchez, hijo de Rafael Sánchez (Jack Veneno), manifestó que no hay mayor satisfacción que poder despedir a su padre con el sentimiento del deber cumplido.

“A Dios las gracias por permitirme honrarlo, cuidarlo y ponernos al día en todos los puntos de nuestra relación padre/hijo, despedirte y verte salir de la casa sin vida duele y duele mucho papi, pero sabemos que estás con tu creador y que tu Jesús amado té recibe en amor”, dijo.

Jack Veneno falleció a las 2:15 de la madrugada, a sus 78 años de edad, víctima de un cáncer de páncreas que hizo metástasis en la próstata y los pulmones.

Jack Veneno ,fallecido hoy, 6 de abril de 2021, fue un luchador profesional dominicano.



Rafael Antonio Sánchez, se hizo llamar "El campeón de la bolita del mundo", y hasta el momento fue el luchador profesional más famoso del país y uno de los dominicanos más conocidos. pic.twitter.com/wSIlYSbcyX — Ayda Luz Reyes (@AydaLuzReyes1) April 6, 2021

“Papi no me quedo con nada pendiente entre tú y yo, sí me queda la satisfacción de haberte cuidado y acompañado durante esta ardua batalla, que para los terrenales acaba aquí, pero para los que hemos creído, la verdad es que sabemos que retornas a casa a descansar. Campeón te despido con un hasta luego y con la bendición de que un hombre como tú, tan amado y querido Dios lo eligiera para ser mi padre. Te amo papá y vuela alto campeón”, expresó Sánchez.

Jack Veneno junto al luchador Relámpago Hernández su rival, llevaron a la Lucha Libre en el país a niveles nunca jamás alcanzados convirtiendo a la República Dominicana en una plaza importante a nivel mundial en materia de Lucha Libre Profesional.