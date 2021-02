Hero MotoCorp supera producción de 100 millones de motos en el mundo

La corporación se enfoca en ser el Fututo de la Movilidad, y por eso, continúa su expansión global con el ingreso a nuevos mercados con el objetivo de tener más de 10 productos cada año en el mundo, incluyendo una gama de motocicletas Premium durante los próximos 5 años.

Hero MotoCorp, el mayor fabricante de motos que con su motocicleta número 100 millones, la Hunk 160R, fabricada en la planta de Haridwar, India, espera mantener en la cima.

Hasta este logro, la marca registraba 50 millones de unidades vendidas en un lapso de tan solo siete años. Pero la meta de este año fue alcanzada rápido, siendo el vigésimo año que obtiene el codiciado título de fabricante de vehículos de dos ruedas más grande del mundo.

Thank you for the love you show us everyday. Thank you for 100 million Heroes. Happy #ValentinesDay from Hero MotoCorp #100MillionHeroes pic.twitter.com/riUXTMhvee

Asimismo, la empresa busca generar valor para las comunidades y su economía por medio de su red de puntos de venta , investigación y desarrollo (I+D) y fabricación de motocicletas.

El presidente (CEO), Pawan Munjal, de Hero MotoCorp, presentó seis modelos de edición especial de celebración en las instalaciones de fabricación de la Compañía.

Los 6 modelos de edición especial son: Splendor +, Xtreme 160R, Passion Pro, Glamour (motocicletas) y Destini 125, Maestro Edge 110 (scooters), los cuales están a la venta en los mercados de Asia, África, Medio Oriente y en Latinoamérica se tendrá a la Ignitor 125.

For the love of speed, for the love of adrenaline, for the love of winning. This Valentine’s Day celebrate your true love for riding. Go Boom with Hero MotoCorp Xtreme 160R #GoBoom #ValentinesDay pic.twitter.com/8mLEvOXG3a