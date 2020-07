Hanna se convierte en el primer huracán del Atlántico este año

Con vientos máximos sostenidos 75 millas por hora (120 kilómetros), Hanna se encuentra a unas 100 millas (160 kilómetros) de Corpus Christi y a unas 90 millas (150 kilómetros) al noreste de Port Mansfield, ambas en Texas, detalló el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés).

La actual temporada ciclónica tendrá de 13 a 19 tormentas con nombre (con vientos de 65 kilómetros por hora), de las cuales de seis a diez podrían convertirse en huracanes, con vientos de 119 kilómetros por hora).

Severe or extreme weather might sometimes be caused or intensified by climate change, but other factors play a role too. Here are six things forecasters want you to know about weather & climate https://t.co/Dm7K9Y3xnb@NHC_Atlantic @NHC_Pacific @NHC_Surge @NHC_TAFB pic.twitter.com/WLdiEevPxF