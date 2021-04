Habemus Cámara de Cuentas: ¿Hubo acuerdo PLD-PRM? | Hoy Mismo

in

Por: José Morón / Color visión

El senado finalmente escogió a los cinco miembros de la Cámara de Cuentas con Janel Andrés Ramírez Sánchez, como presidente de la instancia y Elsa Catano, vicepresidenta, informan en Hoy Mismo​ por Color Visión​.

En el análisis de la noticias, Dany Alcántara​ sugiere que hubo un acuerdo entre el PLD y PRM a partir de las declaraciones del senador por Fuerza del Pueblo que denunciaba un acuerdo entre los dos principales partidos mayoritarios.

A la misma FP no le conviene estar diciendo lo que dijo, porque significa que no hubo un reparto, algo que la sociedad no quiere, añade Óscar Medina​.

