«Ha sido definitivamente hermoso», Ben Affleck sobre su relación con JLO

Patricia Chirinos / Por Noticias SIN Agencias

REDACCIÓN INTERNACIONAL.- Indudablemente son la pareja sorpresa del año. Jennifer López y Ben Affleck dejaron al mundo boquiabierto con su regreso amoroso después de casi veinte años haciendo sus vidas por separado.

Y después de que hayan consolidado su relación en estos últimos meses, uno de los protagonistas de esta historia de amor describió lo que han estado viviendo como «definitivamente hermoso».

Fue el oscarizado actor el que dijo estas palabras en una entrevista con The Wall Street Journal, donde conversó sobre su renovado romance con la cantante y actriz.

Los dos estuvieron juntos a comienzos de los años 2000. Se conocieron en el set de la película «Gigli» donde surgió la chispa entre ellos. Hicieron planes de boda que nunca llegaron a suceder y terminaron rompiendo en 2004.

Desde entonces hicieron sus vidas por separado, pero el destino les ha vuelto a juntar y a comienzos de años volvieron a reconectar y se dieron una segunda oportunidad que tiene a sus fans completamente enloquecidos.

En la misma conversación con el citado medio, Ben Affleck aseguró que su historia de amor con la Diva del Bronx es una «buena y gran historia». Además bromeó con la posibilidad de escribirla.

Una de las cosas que más llama la atención de la relación entre Jennifer López y Ben Affleck es cómo han cuidado su intimidad.

Mientras que JLo compartía constantemente fotografías con su ex Alex Rodríguez cuando estaban juntos, desde que inició su romance con Ben apenas ha compartido fotos de ellos. Sobre esto habló Ben Affleck, que resaltó que para él es muy importante tener su intimidad.

«Puedes hacer conjeturas al respecto, pero una de las lecciones más difíciles que he aprendido es que no es prudente compartir todo con el mundo», afirmó.

«Sé que me siento más cómodo teniendo esos límites saludables en mi vida alrededor de los cuales, de una manera amistosa y directa, les digo, simplemente no quiero estar hablando de mi relación personal en la prensa. Voy a mantener un poco de moderación», agregó. Unas palabras que explican por qué no hemos visto muchas fotos de ellos en sus redes sociales ni tampoco han dado muchos detalles públicamente sobre su relación.