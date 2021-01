Guatemaltecos exigen frenar asesinatos de mujeres

in

Decenas de guatemaltecos demandaron este domingo en la plaza central de la capital poner un alto a los femicidios, tras una semana violenta que dejó varias mujeres asesinadas, incluida una investigadora de la fiscalía.

«Qué exigimos, Justicia», «El Estado femicida no me cuida, me cuidan mis amigas», gritaban mujeres y hombres congregados en la plaza donde está instalado un altar por la muerte de 41 niñas y adolescentes en 2017 en un refugio estatal para menores.

La tragedia conmocionó al país y coincidió con la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

La manifestación en ese popular parque, ubicado frente al antiguo palacio de gobierno, fue convocada por organizaciones humanitarias y de mujeres ante un repunte de los femicidios. El pasado viernes fue una de las jornadas más violentas: seis mujeres fueron asesinadas.

Entre las víctimas figura una investigadora de la fiscalía de Guatemala, cuyo esposo fue detenido por la policía como sospechoso del crimen.

«Las mujeres no estamos seguras en Guatemala, no se nos considera como personas y la forma de los femicidios es aberrante», dijo a periodistas Lenina García, exsecretaria general de la Asociación de Estudiantes de la estatal Universidad de San Carlos de Guatemala.

«La protesta es a raíz de toda la ola de violencia que se ha suscitado en los últimos días contra las mujeres, están cobrando más saña y es sumamente brutal y no hay respuesta de las autoridades para resolver los asesinatos», lamentó.

También te puede interesar:

Más de mil de detenidos en Rusia durante protestas por liberación de Navalni

«Ya no queremos más femicidios, merecemos vivir con dignidad. Ahora las mujeres aparecen en bolsa negras, tragantes y es injusto», comentó en alusión a la muerte de la investigadora Luz María del Rocío López Morales, de 25 años, cuyo cuerpo fue hallado el viernes en una alcantarilla a pocos metros de un complejo judicial donde trabajaba.

Diariamente se activan cuatro alertas por desaparición de mujeres en Guatemala, de acuerdo con el Observatorio de las Mujeres del Ministerio Público.

Según ONU Mujeres, Guatemala es uno de los países con la mayor tasa de muertes violentas de mujeres (9,7 de cada 100.000 personas).

© Agence France-Presse / Color Visión