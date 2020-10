Google lanza un nuevo producto de noticias y pagará a medios por contenido

La firma con sede en Mountain View (California, EE.UU.) alcanzó un acuerdo con unas 200 publicaciones en Argentina, Brasil, Alemania, Australia, el Reino Unido y Canadá, que en el caso de los países latinoamericanos incluyen Infobae, El Litoral, Folha de Sao Paulo, Folha de Pernambuco, Estadao, Diários Associados, Grupo RBS y Sempre Editora, entre otros.

Google pagará a todos estos medios para crear contenidos «de gran calidad» que aparecerán destacados a través de Google News Showcase, un producto que desde hoy mismo estará disponible en Brasil y Alemania, y que en los próximos meses se extenderá al resto de países mencionados para, posteriormente, hacerlo a la India, Bélgica y los Países Bajos.

«Google News Services es un nuevo producto que beneficiará tanto a los medios como a los lectores: aporta el trabajo editorial de publicaciones reconocidas para dar a los lectores más profundidad en las historias que importan», indicó en una entrada en el blog de Google su consejero delegado, Sundar Pichai.

Las historias que se creen a través de Google News Showcase aparecerán en un primer momento solo en los dispositivos con sistema operativo Android, aunque a la larga pasarán a estar disponibles también a través del servicio Google News en iOS de Apple.

Según adelantó Pichai, la idea de la compañía es que en el futuro también se pueda acceder a ellos directamente mediante el buscador estándar de Google (Search) y su servicio de contenidos personalizado, Google Discover.

«Esta estrategia se distingue de nuestros otros productos de noticias porque se basa en las elecciones editoriales que hacen los medios individuales sobre qué historias mostrar a los lectores y cómo presentarlas», apuntó Pichai.

