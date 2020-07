Google invertirá 10.000 millones de dólares para la digitalización de India

“Hoy me complace anunciar el fondo de digitalización ‘Google para la India’. A través de este esfuerzo, invertiremos 750.000 millones de rupias, o aproximadamente 10.000 millones de dólares, en la India durante los próximos 5 a 7 años”, explicó Pichai en la sexta edición del evento “Google para la India”, que este año tuvo lugar de manera virtual por la pandemia.

Google ha probado muchas de sus innovaciones en la India antes de exportarlas al resto del mundo, aseguró Pichai, lo que ha permitido a la compañía “profundizar su comprensión de cómo la tecnología puede ser útil para todo tipo de personas”.

Sin embargo, el camino hacia la digitalización de la propia India “está lejos de completarse”, explicó el director de Google, por lo que la compañía cree que “todavía hay trabajo por hacer para que internet sea asequible y útil para un millón de indios”.

Como “un reflejo de (nuestra) confianza en el futuro de la India y su economía digital”, Google ha decidido promover este fondo, que se ejecutará “mediante una combinación de inversiones de capital, asociaciones e inversiones operativas, de infraestructura y de ecosistemas”.

Entre los objetivos de la inversión de Google en el país asiático, en palabras de Pichai, está permitir el acceso asequible a la información de todos los indios en su propio idioma, sea el que sea, así como crear nuevos productos y servicios “que sean profundamente relevantes para las necesidades únicas de la India”.

Además, buscan “empoderar a las empresas” al embarcarse o a medida que continúen su transformación digital, y aprovechar la tecnología y la inteligencia artificial para el bien social en áreas como las de la salud, la educación y la agricultura.

Today at #GoogleForIndia we announced a new $10B digitization fund to help accelerate India’s digital economy. We’re proud to support PM @narendramodi ’s vision for Digital India – many thanks to Minister @rsprasad & Minister @DrRPNishank for joining us. https://t.co/H0EUFYSD1q

El ministro de Comunicaciones, Electrónica y Tecnologías de la Información indio, Ravi Shankar Prasad, celebró esta noticia en el evento y apuntó que “Google es una plataforma definitoria de cambio, empoderamiento, innovación, información y, lo más importante, de despertar digital”.

I want to thank @sundarpichai for this great initiative of #GoogleForIndia

You are a very accomplished global leader with Indian roots and this good blend of your Indian foundations and global accomplishments need to work together so that @GoogleIndia's story scales new height. pic.twitter.com/XuBgoX3UOY