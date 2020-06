Google eliminará por defecto el historial de búsquedas a los nuevos usuarios

Fue el propio consejero delegado de Google, Sundar Pichai, quien reveló la novedad en una entrada en el blog oficial de la empresa, y pese que a simple vista esta pueda parecer menor, las implicaciones a largo plazo son significativas, puesto que potencialmente se trata de millones de nuevos usuarios cuyos historiales se eliminarán por defecto en los próximos años.

Para quienes ya tengan cuentas activas de Google, el cambio de política de privacidad no será automático, pero desde el buscador de internet más usado del mundo se comprometieron a “recordar de forma activa” a estos internautas que pueden activar manualmente la opción de eliminar su historial pasados 3 o 18 meses.

Según Pichai, estos recordatorios se llevarán a cabo tanto mediante correos electrónicos como notificaciones dentro de los propios productos.

La opción de eliminar el historial automáticamente cada 3 o 18 meses fue lanzada por la compañía de Mountain View (California, EE.UU.) el año pasado y puede aplicarse a las búsquedas, las ubicaciones, los comandos de voz mediante “Google Assistant” y “Google Home” y la actividad en el portal de vídeos YouTube, propiedad de Google.

En el caso específico del historial de ubicaciones, que viene desactivado por defecto, será el usuario quien active esta opción manualmente si así lo desea, tras lo cual la eliminación de los datos tras 18 meses se producirá de forma automática.

Por lo que respecta a YouTube, la opción de eliminación por defecto eliminará el historial pasados tres años, algo que desde la firma justificaron por la “utilidad” de estos datos para alimentar el algoritmo que recomienda nuevos vídeos según los gustos de cada consumidor.

Today we’re announcing updates designed to keep your private information private. From easier privacy settings to saving less data with new retention practices in Maps, Search and YouTube, we’re always working to make privacy simple for you. https://t.co/YtVF4r1jc8 pic.twitter.com/LdGhjxnQk0

Privacy is at the heart of everything we do, and we’ll keep challenging ourselves to do more with less. As a next step, today we’re changing our data retention practices to make auto-delete the default for our core activity settings. https://t.co/4hW0L23iZV