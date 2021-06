Gómez Casanova responde a denuncia sobre 333 empleados como botellas | El Despertador SIN

El Despertador SIN. Transmitido por Color visión en vivo

Por: José Morón / Color visión

En la entrevista central del Despertador, Ex Director de Autoridad Portuaria Víctor Gómez Casanova, nos visita para defenderse de las acusaciones hechas ante el PEPCA en su contra por presunta corrupción.

Responde a la pregunta sobre la cantidad exorbitante de pagos como nominillas.

También se habló de los cheques pagados por servicios prestados, cheque emitido a nombre una persona y la coletilla a nombre de otra.

Sostiene los papeles que le entregaron no tienen certificación, expreso, si se me está investigando es mi derecho a entregarme pruebas de lo que se me acusa.

