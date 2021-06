Gómez Casanova admite que no pagó Seguridad Social a empleados por crisis covid

SANTO DOMINGO.- Víctor Gómez Casanova, anterior director ejecutivo durante 2016 y 2020, admitió este jueves que si acumuló una deuda por más de 22 millones de pesos a la Tesorería de la Seguridad Social de la República Dominicana (TSS), pero que fue durante tres meses debido a que el país estaba en medio de una pandemia.

- Advertisement -

- Advertisement -

“Es verdad que no la pagamos, con el país en medio de una pandemia cerrado, porque en ese momento había pandemia pero el país estaba cerrado, los puertos estaban trabajando con una serie de facilidades y de gracias que el presidente Medina otorgó para que los importadores sacaran rápidamente los furgones y vehículos que estaban en el puertos. para cuando llegara el toque de queda no hubiese un entaponamiento de las operaciones portuaria que impidiese que los barcos que llegaran con alimentos, combustible, medicamentos y útiles de hospitales tuvieran que ser entaponados”, explicó Gómez Casanova.

Dijo que con ese caso no es que hubo una irregularidad de carácter penal, sino que hubo una crisis financiera que estaba viviendo la institución fruto de la pandemia.

“Al no poder pagar, si tu no puede pagar algo no significa que tu te robaste el dinero, significa que hay un proceso contable donde tu tienes que llevar ese monto a cuanta por pagar”, expresó.

Por si no viste El Informe con Alicia Ortega:

Un barco de irregularidades parece haber anclado en Autoridad Portuaria entre los años 2016 y 2020, según una auditoría realizada por la Contraloría General de La República.

El Informe tuvo acceso en exclusiva al documento que revela malas prácticas que van desde nominillas, consumos excesivos con tarjetas de crédito corporativas, evasión fiscal, sustracción de vehículos y armas de fuego, contratos millonarios sin licitación y otras anomalías que presuntamente alcanzan los 500 millones de pesos.

El dispendio, al parecer también desembarcó en Portuaria, a juzgar por los pormenores de la auditoria que explica que desde que se juramentó como director general de Autoridad Portuaria, en agosto del 2016 hasta su salida en el 2020, Víctor Gómez Casanova, tenía asignada una tarjeta de crédito corporativa con un monto mensual de 150 mil pesos y 10 mil dólares.

Además en franca violación a la Ley 105-13 sobre Regulación Salarial del Estado que indica en su artículo 30 sobre las tarjetas de crédito.

Desglosemos los consumos realizados con la tarjeta de crédito en pesos.

De los 7.7 millones de pesos, el 57% de los gastos corresponde a consumos en restaurantes, osea 4.4 millones. (4, 433,775), según la auditoria.

A combustibles supuestamente destinó más de un millón y medio de pesos (RD$1, 535,276), es decir 20%.

También te puede interesar:

Víctor Gómez Casanova se defiende de denuncia sobre irregularidades en su gestión portuaria

El monto restante abarcó gastos en cines, gas licuado, hoteles, gastos hospitalarios y otros renglones.

Algunos de los consumos que aparecen en los estados de cuenta del plástico, a los que tuvimos acceso incluyen por ejemplo, RD$19,820 y RD$6,334 en Blue Jack Tar y RD$ 9,384 en Locanda, todos en Puerto Plata. También figuran RD$12,500 en Mila Bistro, 8,000, 5,500 y 4,300 en Meat Depot Upstairs, 7,500 en Pata E’ Palo y 7,000 en Casa Club Neptuno’s.

Heladerías, pizzerías, cafes, panaderías y hasta jugueterías aparecen en los reportes, en los que además hay varios consumos desde 6,000 hasta 8,500 en diversas estaciones de combustibles.

En iTunes, Spotify, Amazon, Apple y Sunrise Sail hay gastos desde 10 hasta más de mil dólares.