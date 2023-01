Gobierno vuelve a congelar precios de los combustibles para la tercera semana del 2023

El viceministro de Comercio Interno, Ramón Pérez Fermín, informó este viernes que para esta semana el gobierno dominicano asumirá la suma cercana a los RD$380 millones para evitar las alzas en el gasoil regular por RD$46.48, gasoil optimo por RD$48.62, gasolina premium por

RD$4.60, y de gasolina regular por RD$2.74

Con esta medida se mantienen sin variación los precios de todos los combustibles de uso doméstico.

“Es oportuno aclarar a la ciudadanía, que entre muchos otros factores, los precios de venta al

público de los productos refinados dependen en gran medida del comportamiento de la oferta,

la demanda y las condiciones puntuales de sus mercados, así como de la disponibilidad de

inventarios. Es decir, no solo del valor internacional del crudo, que para nuestro país se expresa

a través del WTI, sino del precio que tengan, las gasolinas, los diesel y demás productos ya

terminados. Como ya sabemos, la reducción del WTI ha sido mucho más pronunciada que la de

los destilados y en vías de consecuencia, la rebaja en los precios para nuestro país no ha podido

materializarse proporcionalmente”, explicó el viceministro.

Agregó que, en estos últimos meses, la guerra de Ucrania ha ampliado significativamente la

brecha histórica entre el precio del crudo y el precio de los Refinados como el Gasoil. “Ante este

complejo contexto, el gobierno del presidente Luis Abinader ha decidido una vez más,

salvaguardar la economía dominicana a través del plan de subsidios extraordinarios que durante

el año que recién finalizó, ascendió más de RD$ 36 MIL MILLONES DE PESOS, con el fin de que la

ciudadanía no sufra los robustos aumentos en los combustibles que impone el mercado

internacional”, dijo.

En consecuencia, para la semana del 14 al 20 de enero de 2023, los combustibles se

comercialicen a los siguientes precios:

Gasolina Premium se venderá a RD$293.60 por galón mantiene su precio.

Gasolina Regular RD$274.50 por galón mantiene su precio.

Gasoil Regular RD$221.60 por galón mantiene su precio.

Gasoil Óptimo RD$241.10 por galón mantiene su precio.

Gas Licuado de Petróleo (GLP) RD$147.60 por galón mantiene su precio.

Gas Natural RD$28.97 por m3 mantiene su precio.