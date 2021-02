Gobierno vacunará a extranjeros residentes en RD

in

SANTO DOMINGO.- Sí, los extranjeros residentes en territorio dominicano serán vacunados contra el covid-19, lo aseguró el infectólogo Jesús Feris Iglesias, miembro del Gabinete de Salud del Gobierno.

“Va a haber unos seis millones de dosis, más o menos, adicionales (…) aquellas personas que vivan en el país, que se demuestre que viven en el país, van a ser vacunadas”, dijo en la entrevista central de El Despertador.

Citó como parte de estos extranjeros a los diplomáticos, cónsules “y todas aquellas otras personas que estén viviendo en el país ya sea por exilio económico, exilio político o lo que fuera”.

También te puede interesar:

Senado convirtió en ley desarrollo fronterizo por 30 años

“Lo que nosotros no podemos decir es que todo el que llegue lo vamos a vacunar porque nosotros tenemos un país al lado que tiene la misma cantidad de habitantes de nosotros que no ha comenzado su proceso de vacunación y si nosotros (…) no tenemos los recursos para vacunar a otros 10 millones”, aclaró.