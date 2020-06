Gobierno dominicano no satisface normas mínimas para eliminación de trata de personas, según informe EEUU

2020-Informe-Sobre-la-Trata-de-Personas-Republica-Dominicana-1

SANTO DOMINGO.- El Gobierno de la República Dominicana no satisface plenamente las normas mínimas para la eliminación de la trata de personas, según el último informe emitido por el Gobierno de los Estados Unidos.

El informe resalta que aunque se están realizando esfuerzos para eliminar la trata de personas. El Gobierno no demostró un aumento general de los esfuerzos en comparación con el período del informe anterior.

“El Gobierno Dominicano no informó sobre el resultado de las investigaciones de los casos de complicidad oficial en la trata de personas, y hubo preocupación por la validez del número de víctimas identificadas, dadas las acusaciones de complicidad en la oficina del fiscal de la trata” apuntan las anotaciones presentadas hoy desde Washington D.C por Ivanka Trump.

El Informe sobre trata de personas resalta que las autoridades no tienen un presupuesto específico para la asistencia a las víctimas ni un refugio a tiempo completo para ellas, no examinan ni remiten eficazmente a todas las personas vulnerables a los indicadores de la trata, y no se dispone de protecciones de inmigración para las víctimas de la trata.

Señala que durante el año pasado se condenó a menos traficantes que en años anteriores y dictó sentencias inadecuadas a algunos traficantes condenados. Por lo tanto, la República Dominicana fue reclasificada en el listado de Vigilancia a nivel 2.

