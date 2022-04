Gloria Reyes le responde a Margarita: “El chisme no es lo mío”

Por: José Morón / Color visión

La directora general del programa Supérate, Gloria Reyes, respondió este jueves a las declaraciones de la exvicepresidenta de la República sobre el pedimento de auditoría a la gestión de la aspirante presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) al frente de las políticas sociales.

“Yo de verdad lamento mucho que la señora Cedeño haya tomado esa ruta, yo estoy muy ocupada y concentrada en temas de Estado. Yo no estoy en campaña electoral, y creo que la democracia necesita ejemplos para las niñas y para los jóvenes, y llevar el debate político al nivel de la politiquería y el chisme no es mi estilo, yo respeto mucho esa ruta, pero no es la mía”, expresó Reyes.

La funcionaria dijo estar dispuesta a sostener un debate con la exvicemandataria o con cualquiera que del gobierno pasado haya estado envuelto en las políticas sociales.

“Claro que sí, con la mayor disposición de debatir las visiones. La vieja política le rehúye al debate, la vieja política le rehúye a rendir cuentas, la vieja política le rehúye a la transparencia. La nueva política cree en el debate, en la rendición de cuentas y en la transparencia”, señaló.

Reyes señaló que desde el sector de la exvicepresidenta se ha tratado de desacreditar las políticas sociales impulsadas por el gobierno del presidente Luis Abinader

“Quien está liderando la principal estrategia de protección social es Gloria y Gloria evidentemente tiene que defender lo que está haciendo, porque sabe que lo está haciendo bien, que está trabajando con un grupo técnico muy robusto. Por eso si alguien, sea quien sea, quiere desmeritar o desacreditar lo estamos haciendo lo vamos a defender y un poco de eso se ha tratado todo este intercambio”, dijo la funcionaria.

Resaltó que Supérate está concentrada en empujar el crecimiento y la autonomía de las familias para que salgan de su condición de pobreza, destacando el acuerdo alcanzado con el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), que otorga tecnologías a las personas más vulnerables del país para que desarrollen sus negocios.

Gloria Reyes solicitó a la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, una auditoria a la entidad que dirige con el fin de esclarecer el manejo de fondos de ese organismo luego del fraude a través de más de 300 mil tarjetas que fueron clonadas y eran destinadas a ayudas sociales.

En una carta dirigida al presidente de la Cámara de Cuentas, Janel Andrés Ramírez, la funcionaria pide que el organismo que realice una auditoría financiera a esa entidad desde el 2012, cuando la exvicepresidenta de la República Margarita Cedeño, manejaba el programa Progresando con Solidaridad, hasta la fecha.