Giannis Antetokounmpo: “Los triunfos no han sido fáciles, pero hemos jugado bien”

En cuanto a que están a un triunfo, que pueden conseguir el sábado, en el American Airlines Arena, de Miami

ESTADOS UNIDOS.- El ala-pívot estrella de los Bucks de Milwaukee, el griego Giannis Antetokounmpo, que aportó un doble-doble de 17 puntos y 17 rebotes en el triunfo a domicilio que lograron por 84-113 ante los Miamia Heat en el tercer partido de la eliminatoria de primera ronda de playoffs de la Conferencia Este, destacó que los marcadores finales pueden engañar y nada ha sido fácil.

“Los dos últimos partidos no han sido fáciles”, destacó Antetokounmpo. “Obviamente, estábamos arriba de 30, pero no es fácil … Lo diré: diré que haciendo nuestro trabajo, no me sorprende que podamos ganar un partido porque una vez que nos concentramos sobre nosotros mismos, jugar juntos, divertirnos y ser duros, van a pasar cosas buenas. Y en estos tres partidos ha sucedido todo eso”.

En cuanto a que están a un triunfo, que pueden conseguir el sábado, en el American Airlines Arena, de Miami, donde se va a disputar el cuarto partido, Antetokounmpo recordó que todavía había que jugarlo y luego ganarlo.

El mismo sentir tiene el entrenador de los Bucks, Mike Budenholzer, que insistió que su equipo debe seguir trabajando más duro que nunca.

“Tenemos que seguir trabajando”, subrayó Budenholzer. “Ellos (Miami) cuentan con muchas armas a utilizar. Hacen muchas cosas que son difíciles de defender. Defensivamente, nuestro enfoque, nuestra atención a los detalles debe mantenerse alta”.

Pero ningún equipo en la historia de la NBA ha desperdiciado una ventaja de 3-0 en la serie, algo de los que también es consciente el alero estrella de los Heat, Jimmy Butler, que acabó como líder del equipo de Miami con 19 puntos, pero que también confían que deben ir partido a partido.

Butler reiteró que nunca se fija ni en las estadísticas ni en la historia sino en lo que tiene que hacer en cada partido cuando está en el campo.

“No me preocupa demasiado lo que dice la historia y todas esas cosas buenas de los que tienen la ventaja, pero tenemos mucho trabajo por delante”, admitió Butler. “Ahora a pensar solo en el cuarto partido del sábado”.