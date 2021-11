Gato que ladra como perro causa furor en redes sociales

En apenas unos días el clip del gato ladrando ha acumulado millones de reproducciones y cientos de «Me Gusta».

La dueña del gato explicó que el minino se crio con perros, y al parecer, adoptó estos comportamientos y hasta sus ladrillos.

En Twitter se ha vuelto tan popular el vídeo del gato que ladra como en TikTok e Instagram, que los internautas ya lo han tomado hasta para memes.

Al parecer, la dueña tiene que estimularlo para que lo haga seguido. En el vídeo se ve como ella toma el gato en brazos y le lanza besos.

Con cada uno de estos cariñitos, el animal ladra o gruñe en vez de maullar o ronronear, comportamientos estos últimos típicos de un gato.

MA’AM, I HAVE A BAD AND A GOOD NEWS:

BAD NEWS, I THINK YOUR CAT IS BROKEN. HE’S NOT SUPPOSED TO BARK.

GOOD NEWS, CONGRATULATIONS, HE’S BILINGUAL 😂 pic.twitter.com/sYKTh3O7Wr