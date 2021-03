Fundador de Twitter vende primer tuit por casi 3 millones de dólares

“Just setting up my twttr” (Simplemente configurando mi Twitter), dice el primer tuit publicado en la red social por el mismo Dorsey, un 21 de marzo de 2006.

El dinero obtenido por esta transacción (exactamente 2.915.835,47 dólares) ha sido donado a Give Directly, una organización sin fines de lucro dedicada a ayudar a personas en condición de pobreza extrema en África.

just setting up my twttr