Frases de Marco Aurelio para reflexionar sobre la vida

Marco Aurelio, el emperador filósofo romano, es uno de los principales representantes del estoicismo. Nacido en el año 121 d.C., y fallecido en el 180 d.C., ha pasado a la historia por ser uno de los mejores líderes de todos los tiempos

Por Antonio Briceño

Sus frases profundas nos hacen reflexionar sobre la vida y nos conducen a la ruta de ser cada día mejores personas y trabajar en el entendimiento de la vida y en nuestro crecimiento personal

A continuación compartimos algunas de ellas, con la esperanza que puedan aportar un granito de arena para la generación de consciencia personal y en la sociedad

La mejor venganza es ser diferente a quien causó el daño.

Lo que no es útil para la colmena, no es útil para la abeja.

Si no conviene, no lo hagas; si no es verdad, no lo digas. Sé dueño de tus inclinaciones.

Realiza cada una de tus acciones como si fuera la última de tu vida.

La dulzura, cuando es sincera, es una fuerza invencible.

En ninguna parte puede hallar el hombre un retiro tan imperturbable y tranquilo como en la intimidad de su alma.

Una sola es la luz del sol, aunque la obstaculicen muros, montes, incontables impedimentos.

No malgastes más tiempo argumentando acerca de lo que debe ser un buen hombre,trata de serlo

Todas las cosas se hallan entrelazadas entre sí y su común vínculo es sagrado y casi ninguna es extraña a la otra, porque todas están coordinadas y contribuyen al orden del mismo mundo.

Cuánto tiempo ahorra el que no se da la vuelta para ver lo que su vecino hace, dice o piensa.

La pérdida no es otra cosa que una transformación.

No actúes como si fueras a vivir por diez mil años. La muerte te acecha. Mientras vivas, mientras sea posible, sé bueno.

