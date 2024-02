Francisco Fernández responde Carlos Guzmán «¡Sin obras, sin servicio al municipio!

El esposo de la actual alcaldesa, Betty Gerónimo, respondió a las declaraciones de Guzmán enfatizando que ha dedicado su vida a su empresa.

El ex alcalde por Santo Domingo Norte (SDN), Francisco Fernández, emitió fuertes declaraciones este lunes contra Carlos Guzmán, cuestionando su gestión y asegurando que su derrota en las elecciones se debió a su falta de servicio hacia el municipio.

Al ser abordado por la prensa, Fernández criticó el manejo de los recursos del Ayuntamiento, afirmando que Guzmán no realizó ninguna obra en beneficio de SDN.

“Las obras del 2021 todavía no se han ejecutado y uno se pregunta qué ha hecho este señor. No ha construido un parque, no ha instalado una cancha, no ha llevado a cabo ninguna acción significativa. Entonces, ¿dónde está el dinero del Ayuntamiento? Él deberá rendir cuentas al respecto”, expresó Fernández.

El esposo de la actual alcaldesa, Betty Gerónimo, respondió a las declaraciones de Guzmán enfatizando que ha dedicado su vida a su empresa, refutando así las acusaciones vertidas en un video publicado por Guzmán en su cuenta de Instagram, donde afirmó que “narco y gobierno quebrantaron la voluntad del pueblo”.

Francisco Fernández valoró estas afirmaciones como “extremistas”, añadiendo que la política y la vida personal deben mantenerse separadas.

El ex alcalde también señaló que las encuestas indicaban que Betty Gerónimo saldría victoriosa en las elecciones.