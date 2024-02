Francisco elogia el legado de Mamá Antula en la lucha contra la trata de personas

El Papa Francisco, primer pontífice argentino de la historia, ha destacado la importancia de no olvidar la dimensión clandestina en la lucha contra la trata de personas.

Por: La redacción

En un mundo donde la trata de personas sigue siendo una realidad atroz, el mensaje de resistencia y lucha de Mamá Antula, figura argentina de inspiración jesuita del siglo XVIII, cobra renovada relevancia. Nacida en una familia acomodada en Tucumán en 1730, Mamá Antula abandonó sus privilegios para dedicarse a la enseñanza de los ejercicios espirituales ignacianos, incluso enfrentando el riesgo de encarcelamiento tras la expulsión de los jesuitas de las colonias españolas en 1767.

El Papa Francisco, primer pontífice argentino de la historia, ha destacado la importancia de no olvidar la dimensión clandestina en la lucha contra la trata de personas. En sus palabras, «Esta dimensión de la clandestinidad no podemos olvidarla, es muy importante. En este sentido, otro mensaje que nos da la beata en nuestro mundo de hoy es el de no rendirnos frente a la adversidad, no desistir en nuestros buenos propósitos de llevar el Evangelio a todos, a pesar de los desafíos que esto pueda representar».

Este recordatorio llega en un momento crucial, donde la sociedad global enfrenta desafíos constantes en la erradicación de la trata de personas. La figura de Mamá Antula, que desafió las convenciones sociales y religiosas de su tiempo para llevar esperanza y fe a los marginados, sirve como inspiración en la lucha por la justicia y la dignidad humana.

El Papa Francisco, quien también ha canonizado al primer santo argentino, José Gabriel del Rosario Brochero, destaca la afinidad de Mamá Antula con el pueblo argentino y su resistencia ante la adversidad. Brochero, conocido como el «sacerdote gaucho», era una figura cercana a las periferias y un defensor de los marginados, encarnando los valores de humildad y servicio que resuenan con el mensaje de Mamá Antula.

En un mundo donde la trata de personas sigue siendo una herida abierta, el legado de Mamá Antula nos llama a ser cómplices activos en la lucha por la dignidad y la libertad de todos los seres humano.