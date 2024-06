En un episodio reciente de Despierta América, Francisca tuvo la oportunidad de realizar una entrevista que siempre había soñado, con las estrellas de la película Bad Boys, Will Smith y Martin Lawrence.

La querida conductora de Despierta América, Francisca, ha protagonizado uno de los momentos más emocionantes de su carrera, cumpliendo uno de sus grandes anhelos frente a la audiencia que tanto la apoya y bajo la mirada orgullosa de su equipo.

Francisca, madre de dos hermosos niños, compartió con gran emoción el gran paso que ha dado esta semana. «Es una prueba superada para mí», explicó la comunicadora, quien acaba de mudarse a su nueva casa en Miami.

En un episodio reciente de Despierta América, Francisca tuvo la oportunidad de realizar una entrevista que siempre había soñado, con las estrellas de la película Bad Boys, Will Smith y Martin Lawrence. Sin embargo, la entrevista tuvo un reto adicional: fue realizada completamente en inglés. «Gracias a Despierta América tuve una entrevista que soñaba hacer con Will Smith y Martin Lawrence, protagonistas de la película Bad Boys, pero tuve un reto extra», indicó Francisca.

Francisca, quien llegó a Estados Unidos sin hablar inglés, expresó su orgullo por haber superado esta barrera lingüística. «Yo llegué a este país sin hablar el idioma y poco a poco lo he ido aprendiendo, aún lo machuco, pero me funciona, me funcionó tanto que miren. Me siento muy orgullosa de esta entrevista», compartió con alegría en sus redes sociales.

Pero la sorpresa no terminó ahí. Francisca también se animó a cantar junto a Will Smith su famoso rap de la serie The Fresh Prince of Bel-Air. «Aún no puedo creer que Will Smith hizo esto conmigo», escribió junto al video donde ambos interpretan la canción con gran complicidad.

El equipo de Despierta América y su fiel audiencia aplauden este gran logro de Francisca, celebrando junto a ella este emocionante hito en su carrera.