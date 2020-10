Fonsi y Yankee recibirán Billboard Canción Latina de la Década por Despacito

View this post on Instagram

Gracias @latinbillboards por el reconocimiento “Canción de la Década”. Todavía no me creo todas las bendiciones que nuestra canción ha traído a mi vida. Gracias @daddyyankee por acompañarme en este logro, mis respetos y agradecimientos siempre bro🙌🏽. Thanks @justinbieber for joining the party and wanting to sing en español with us. A todos, miles de gracias y celebraremos en los Premios Billboard pronto. De 🇵🇷 pal’ MUNDO 🙏🏽 #Repost @billboardlatin ・・・ Luis Fonsi and Daddy Yankee will receive the Latin Song of the Decade award at the 2020 @latinbillboards for "Despacito." 🔥 Link in bio for all the details on #Billboards2020. 🏆