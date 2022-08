Filtran documento con información de desfalco por Donald Guerrero | Hoy Mismo

Se ha filtrado información donde se muestra el proceso de investigación sobre el ex funcionario Donald Guerrero, se presume la información proviene de la judicatura, y esto podría estar afectando toda una investigación.

El Ministerio Público investiga al ex ministro de Hacienda, Guerrero, por los “tipos penales preliminares” de asociación de malhechores, falsificación, estafa contra el Estado, sobornos, coalición de funcionarios y lavado de activos.

La investigación abarca a los ex funcionarios Emilio César Rivas Rodríguez, ex director de Bienes Nacionales, Claudio Silver Peña, ex director de Catastro Nacional, Luis Miguel Picirillo Mccabe, y Domingo Enrique Martínez Reyes, ex miembro del Consejo Estatal del Azúcar.

Igualmente, Simón Lizardo Mezquita, ex administrador del Banco de Reservas, Luis Baldemiro Reyes Santos, ex director general de presupuestos, Daniel Omar de Jesús Caamaño Santana, ex contralor general de la República, Princesa Alexandra García Medina y Aldo Antonio Gerbasi Fernández, de ex miembro de la dirección de Reconocimiento de Deuda Pública, entre otros funcionarios de instituciones públicas que se encuentran en subordinados al Ministerio