FIFA suspende a Rusia de todas sus competencias, incluyendo el Mundial de Qatar 2022

Por: José Morón / Color visión

La FIFA y la UEFA decidieron suspender a todas las selecciones nacionales y clubes rusos para participar en las competiciones de ambas hasta nuevo aviso, eso incluye la exclusión de Rusia del Mundial de Catar 2022.

