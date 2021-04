Fidel Santa niega exista acuerdo con PRM para ser Defensor del Pueblo

in

SANTO DOMINGO.- El aspirante a Defensor del Pueblo, Fidel Santana, negó hoy que exista un acuerdo con el Partido Revolucionario Moderno (PRM) para que él ocupe el cargo.

“Sobre esto no ha habido ningún acuerdo”, dijo el exdiputado en respuesta al tema.

Explicó que aceptó postularse al cargo por la vinculación que ha tenido al sector discapacidad y luego de consultarlo con su familia.

“Acepté nominarme a Defensor del Pueblo a partir de una asociación de jóvenes con discapacidad”, dijo en la entrevista central de El Despertador.

Sobre la controversia por su pasada filiación política, dijo que la ley establece que quien ocupe el cargo no puede ser político, pero que hasta el momento él solo es aspirante.

«Yo no he dejado de ser político, yo he dejado de ser partidista», dijo sobre su idoneidad para el puesto.