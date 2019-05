Ferrer: «Este ha sido el único partido que he perdido y no me ha dolido»

Madrid.- David Ferrer se mostró feliz y agradecido por haber podido dejar el tenis “mucho mejor de lo que había imaginado”, a pesar de haber sido con una derrota, la única de su carrera que no le ha dolido.

“Jamás me hubiera podido imaginar acabar con una carrera exitosa y de esta manera. Lo mejor que me ha pasado en mi vida. He vivido muchas emociones gracias al tenis. Cuando nació mi bebé o las Copas Davis. Es el único partido que he perdido y no me he ido dolido por la derrota. He disfrutado y me alegro mucho de haberlo hecho”, destacó después de una noche plagada de emociones, en la pista central de la Caja Mágica.

Ferrer acumuló emociones y su despedida fue más allá de lo que “jamás hubiera pensado”

“Ha sido una noche diferente a cualquier otro momento importante que e podido vivir. La realidad supera lo que piensas. Me había preparado para despedirme en Madrid pero no así. Ver la pista llena y su calor es algo que llevaré siempre en mi pensamiento”, reconoció el tenista español.

Ferrer quiso aferrarse a la pista y alargar su estancia en el Masters 1000 de Madrid pero fue superado por Alexander Zverev.

“Estaba muy cansado. Empecé bien a buen ritmo. Ya en el primer partido acabé deshidratado. Es una realidad que físicamente no puedo jugar más de dos partidos al nivel que me gustaría y que mi etapa se acababa. He tenido suerte de poder elegir el sitio y la gente que más quiero” , insistió.

“Cada uno tiene que seguir su propio camino y la manera de evolucionar. De las derrotas es de lo que se aprende. De los momentos difíciles y de fallar. A mí es lo que me ha hecho ser tenista, los momentos de frustración. Insistir. Puedes hacerlo a nivel personal un tiempo pero me gustaría que se me recordara a nivel personal. En ser mejor persona hasta el último día”, indicó Ferrer, que a su hijo le hablaría de otros partidos.

“Le pondría las finales de Copa Davis o París Bercy o cuando gané a Berdych en Praga… son los mejores momentos. El de hoy no”, dijo.

“hay que aprender a vivir el presente. Ser positivo y aprender de los errores del pasado. No siempre vas a estar bien y cuando tienes eso creo que todo es mucho más fácil”, concluyó.